На антивоенных акциях в Москве и Петербурге задержали десятки человек

В Москве начались массовые задержания на несогласованной властями РФ антивоенной акции в районе Пушкинской площади, передают корреспонденты РБК. Вход на площадь оцеплен сотрудниками полиции.

Несколько человек задержали у поземного перехода: они стали в цепь и скандировали антивоенные лозунги. Возле здания «Известий» на Тверской также задержали нескольких человек.

Корреспондент РБК насчитал несколько десятков задержанных, так только в одном из автозаков было 20 человек.

Машины на Тверской сигналят, люди, стоящие вдоль улицы, их поддерживают свистом и аплодисментами.

Продолжаются задержания и возле Гостиного двора в Санкт-Петребурге, сообщают «Фонтанка» и ТАСС. По подсчетам корреспондента ТАСС полиция задержала около 20 участников несогласованной акции. По подсчетам «Фонтанки» в автобусах с задержанными уже больше 50 человек. В их числе — минимум два муниципальных депутата.