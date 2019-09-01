Президент Германии извинился перед поляками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед жертвами германской агрессии во время церемонии в польском городе Велюнь. Об этом сообщает AFP.
«Я преклоняюсь перед жертвами нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я приношу свои извинения», — сказал президент Германии.
По его словам, Польша серьезно пострадала от ужасов Второй мировой войны, потеряв шесть миллионов граждан, включая три миллиона евреев.
«Мы не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить», — подчеркнул Штайнмайер.
Напомним, в этот день, 1 сентября, 80 лет назад началась Вторая мировая война.
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