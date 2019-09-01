В Польше начались мероприятия к годовщине начала Второй мировой

В Варшаве (Польша) начались памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию канцелярии президента Польши в Facebook.

Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них — 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у «Могилы неизвестного солдата». Также состоятся выступления президентов Польши и Германии — Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.