Президент поручил подготовить план реструктуризации «Укрзализныци»

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить план реструктуризации «Укрзализныци». Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года.

«Подготовить план реструктуризации „Укрзализныци“. В том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности „Укрзализныци“. Срок до конца 2019 года», — заявил он.

Ранее Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует разделить «Укрзализныцю» на три компании и продать ее часть частным инвесторам.

По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности. Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия должна остаться государственной.