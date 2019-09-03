Рада направила в КСУ закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР

Парламент во вторник, 3 сентября, направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект главы государства, которым предлагается закрепить за президентом Владимиром Зеленским полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР), передает корреспондент РБК-Украина.
За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа.
Так, Зеленский в проекте закона предлагает закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.
Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.
Напомним, законопроект президента был зарегистрирован в Раде 29 августа под № 1014. В понедельник комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня и направить его на рассмотрение КСУ.
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