Увольнение Игоря Федченко из SI BIS назвали «новым трендом» в IT: увел к компании-конкурент 70 сотрудников

Увольнение Игоря Федченко с позиции СЕО крупной IT-компании SI BIS обернулось скандалом: бизнесмена заподозрили в недобросовестной конкуренции и попытках уничтожить бизнес бывшего работодателя. Кейс может стать «новым трендом» в борьбе с оппонентами на IT-рынке Украины. Об этом пишет Delo.ua.

Напомним, 1 июля SI BIS опубликовала пресс-релиз об уходе Игоря Федченко с позиции СЕО, которую он занимал с марта 2015 года. Он стал генеральным директором конкурирующей с SI BIS компании — ITIS, которая также занимается системной интеграцией.

Как сообщает Delo.ua, вместе с Федченко к конкуренту ушла половина штата — порядка 70 человек. Оставшиеся сотрудники на условиях анонимности рассказали изданию, что около года Федченко и приближенные к нему менеджеры отказывались повышать сотрудникам зарплаты, запугивали грядущими финансовыми сложностями, параллельно предлагая уйти в «стремительно развивающуюся и амбициозную» компанию ITIS. «Предложение действительно заманчивое: финансовая стабильность, знакомая команда и род деятельности, который не потребует ни адаптации, ни новых навыков», — пишет Delo.ua.

По оценке издания, за этим корпоративным конфликтом может скрываться новая для украинского IT-рынка схема недобросовестной конкуренции, когда в случае разногласий с собственником любой топ-менеджер может лишить того и команды и, соответственно, бизнеса.

Новое руководство SI BIS ситуацию не комментирует, решив не «выносить сор из избы» и сосредоточиться на антикризисных мерах.