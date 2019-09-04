Кличко заявил о введении в Киеве прямого президентского правления

Мэр Киева Виталий Кличко считает решение Кабинета министров Украины об увольнении его с поста главы Киевской городской государственной администрации неконституционным и подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.

«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — сказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Мэр ччитает, что должность главы Киевской городской администрации намерен занять человек, преследующий бизнес-интересы.

«У меня есть все основания говорить, что это не просто так происходит. Это происходит умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет управлять Киевом. Человека, которого не выбирали киевляне», — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что в этом контексте у него есть основания говорить «о большой угрозе».

«Не секрет, что много застройщиков, людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти», — отметил мэр.

При этом он заверил, что у него лично «как у мэра города нет никаких бизнес-интересов в Киеве».

Мэр выразил убеждение, что «такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении».

При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении. А также о том, что вновь будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал сегодня увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.