Кличко заявил о введении в Киеве прямого президентского правления

Мэр Киева Виталий Кличко считает решение Кабинета министров Украины об увольнении его с поста главы Киевской городской государственной администрации неконституционным и подчеркивает, что уволить его могут только киевляне.
«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — сказал он на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Мэр ччитает, что должность главы Киевской городской администрации намерен занять человек, преследующий бизнес-интересы.
«У меня есть все основания говорить, что это не просто так происходит. Это происходит умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет управлять Киевом. Человека, которого не выбирали киевляне», — сказал Кличко.
Он подчеркнул, что в этом контексте у него есть основания говорить «о большой угрозе».
«Не секрет, что много застройщиков, людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти», — отметил мэр.
При этом он заверил, что у него лично «как у мэра города нет никаких бизнес-интересов в Киеве».
Мэр выразил убеждение, что «такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении».
При этом мэр добавил, что не получал официальных документов об увольнении. А также о том, что вновь будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал сегодня увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
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