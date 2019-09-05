Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных дел

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что антикоррупционные органы передадут в начавший свою работу Высший антикоррупционный суд 208 уголовных производств.

«По нашим подсчетам, подлежат передаче 208 дел из разных инстанций. Есть ряд дел, которые рассмотрены и находятся на стадии апелляции. Основная часть дел находится в суде первой инстанции», — сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

В свою очередь глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич отметила, что в ВАКС из местных судов общей юрисдикции поступит более 3 тыс. уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Действительно, по предварительным подсчётам Государственной судебной администрации Украины, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить более 3 тыс. уголовных производств. Из них только 190 - это те, по которым досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала на она брифинге в четверг, посвященному началу работы ВАКС.

Танасевич указала, что к компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тыс. грн.

Глава ВАКС рассказала, что в нём будут 6 следственных судей, 7 коллегий судей в первой инстанции и 4 коллегии - в апелляционной палате ВАКС.

Танасевич подчеркнула, что ВАКС был запущен в максимально возможный короткий срок. Она поблагодарила за поддержку и помощь Офис президента Украины, посла США в Украине, европейское и международное сообщество.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете «Голос Украины» было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.