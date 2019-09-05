Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома»

ООО «Бейкер Тилли Украина» из сети международной аудиторской компании Baker Tilly, победила в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности государственного концерна «Укроборонпром».

Согласно данным в системе «Прозорро», где в четверг прошел аукцион, изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент ООО «Эрнст энд Янг аудиторские услуги» — 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итогвая цена составила 29,336 млн грн.

«Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования», — говорится в сообщении «Укроборонпрома».

Госконцерн уточнил, что ранее международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях — его участниках Концерна. В частности, «Baker Tilly Украина» уже проводила независимый финансовый аудит госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт», которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК «Укроборонпром».

В «Укроборонпроме» напомнили, что процесс поиска аудитора продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.