Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома»

ООО «Бейкер Тилли Украина» из сети международной аудиторской компании Baker Tilly, победила в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности государственного концерна «Укроборонпром».
Согласно данным в системе «Прозорро», где в четверг прошел аукцион, изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент ООО «Эрнст энд Янг аудиторские услуги» — 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итогвая цена составила 29,336 млн грн.
«Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования», — говорится в сообщении «Укроборонпрома».
Госконцерн уточнил, что ранее международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях — его участниках Концерна. В частности, «Baker Tilly Украина» уже проводила независимый финансовый аудит госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт», которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК «Укроборонпром».
В «Укроборонпроме» напомнили, что процесс поиска аудитора продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.
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