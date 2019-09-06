Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC и угандийский телеканал NBS.

Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: «Покойся с миром, Роберт Мугабе».

Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года и ушел в отставку в конце ноября 2017 года, обосновав свое решение «обеспечением плавной передачи власти» в стране. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, поскольку он отказывался снимать с себя полномочия добровольно. Это все произошло на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».