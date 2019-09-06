Вторая по величине авиакомпания Франции отменила все рейсы из-за угрозы банкротства

Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur планирует отменить все рейсы, начиная с вечера пятницы, в попытке найти желающих для поглощения ради спасения компании.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте авиакомпании.
Aigle Azur ранее предупредила, что некоторые рейсы будут отменены, а продажа билетов приостановлена с 10 сентября, на следующий день после окончания срока подачи заявок на покупку авиакомпании.
«Финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности не позволяют нам обеспечить рейсы после вечера 6 сентября», — говорится в сообщении, адресованном сотрудникам.
«Если вы планируете рейс после 6 сентября 2019 года, независимо от аэропорта вылета, этот рейс будет отменен. Вам придется приобрести еще один обратный билет», — заявил перевозчик.
Половину операций Aigle Azur составляют направления в Алжире, в прошлом году компания получила доход в размере 300 млн евро после перевозки около 1,9 млн пассажиров.
Но этого было недостаточно для компенсации больших потерь, что в прошлом месяце заставило авиакомпанию объявить о планах продать свои португальские маршруты конкуренту Vueling.
Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с 49-процентным пакетом акций.
Дэвид Нилман, американский предприниматель, среди компаний которого значатся JetBlue и TAP Air Portugal, владеет 32%, а французский бизнесмен Джерард Хоа — 19%.
Что произойдет с киевскими рейсами, которые выполняются по маршруту Киев-Париж трижды в неделю, пока неясно, но пассажирам с билетами стоит быть готовыми к изменениям в планах.
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