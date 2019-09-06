Войти
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
резонанс
Зеленский пообещал разблокировать работу ВАКС
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

Власти Франции ищут способ спасти Aigle Azur

126
Власти Франции ищут способ спасти Aigle Azur

Французские власти активно ищут способы сохранения авиакомпании Aigle Azur и параллельно ведут переговоры с другими перевозчиками о замещении ее отмененных рейсов. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари.

«Сейчас мы ведем переговоры с другими французскими авиакомпаниями, с группой Air France... чтобы ни один пассажир, находящийся за пределами Франции, не остался без решения», — сказал Джеббари, выступая в утреннем эфире радио RTL. По его словам, государство также «заморозило часть социальных и налоговых задолженностей» компании, чтобы обеспечить возможность возвращения людей во Францию и как можно дольше поддерживать работу компании.

«Тысячи человек заблокированы на сегодняшний день. Точное число назвать сложно. Пока что никому не было предложено решения для выхода из сложившейся ситуации», — указал госсекретарь. По его словам, большинство пассажиров с обратными билетами во Францию находятся в странах Магриба, «в Алжире и Мали».

«Сейчас рассматривается несколько вариантов, включая либо полное восстановление деятельности компании по проекту реструктуризации, или более длительное возобновление работы через разведение дальних и средних рейсов и сохранение максимального объема деятельности, сохранения рабочих мест», — указал Джеббари.

Французская авиакомпания Aigle Azur, находящаяся под внешним управлением, объявила в четверг об аннулировании всех рейсов с вечера 6 сентября, ссылаясь на «финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности». При этом, согласно сообщению на ее сайте, пассажирам «не стоит надеяться на быструю компенсацию», хотя параллельно даются разъяснения о том, как правильно составить запрос на возмещение потраченных на билеты средств.

Во внутреннем документе, который цитирует агентство Agence France-Presse, говорится, что руководство авиаперевозчика продолжает активно искать тех, кто готов приобрести активы компании. 9 сентября состоится заседание исполнительного комитета Aigle Azur.

В среду гендиректор авиакомпании Франц Ивелин объявил об отставке из-за внутренних споров с акционерами. В тот же день авиаперевозчик на своей странице в Facebook сообщил, что со 2 сентября находится под внешним управлением. Компания информировала тогда, что все рейсы в Сан-Паулу (Бразилия), Бамако (Мали) и Порту (Португалия) из Парижа отменяются.

Читайте также: Кабмин больше не будет закупать блокноты с золотым тиснением

Авиакомпания является второй во Франции по объему перевозок и выполняет регулярные и чартерные рейсы из парижского аэропорта Орли. Самолеты авиаперевозчика летают в Алжир, Бразилию, Италию, Ливан, Португалию, Сенегал и другие страны. Также она выполняет рейсы в Киев.

В компании работают 1150 сотрудников, 350 из них — в Алжире, 700 — во Франции. Парк авиаперевозчика состоит из 11 самолетов. В 2018 году авиакомпания перевезла 1,8 млн пассажиров.

Aigle Azur
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 сентября 2019
Четверг, 5 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016