Власти Франции ищут способ спасти Aigle Azur

Французские власти активно ищут способы сохранения авиакомпании Aigle Azur и параллельно ведут переговоры с другими перевозчиками о замещении ее отмененных рейсов. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь по делам транспорта Жан-Батист Джеббари.

«Сейчас мы ведем переговоры с другими французскими авиакомпаниями, с группой Air France... чтобы ни один пассажир, находящийся за пределами Франции, не остался без решения», — сказал Джеббари, выступая в утреннем эфире радио RTL. По его словам, государство также «заморозило часть социальных и налоговых задолженностей» компании, чтобы обеспечить возможность возвращения людей во Францию и как можно дольше поддерживать работу компании.

«Тысячи человек заблокированы на сегодняшний день. Точное число назвать сложно. Пока что никому не было предложено решения для выхода из сложившейся ситуации», — указал госсекретарь. По его словам, большинство пассажиров с обратными билетами во Францию находятся в странах Магриба, «в Алжире и Мали».

«Сейчас рассматривается несколько вариантов, включая либо полное восстановление деятельности компании по проекту реструктуризации, или более длительное возобновление работы через разведение дальних и средних рейсов и сохранение максимального объема деятельности, сохранения рабочих мест», — указал Джеббари.

Французская авиакомпания Aigle Azur, находящаяся под внешним управлением, объявила в четверг об аннулировании всех рейсов с вечера 6 сентября, ссылаясь на «финансовое положение компании и связанные с этим операционные трудности». При этом, согласно сообщению на ее сайте, пассажирам «не стоит надеяться на быструю компенсацию», хотя параллельно даются разъяснения о том, как правильно составить запрос на возмещение потраченных на билеты средств.

Во внутреннем документе, который цитирует агентство Agence France-Presse, говорится, что руководство авиаперевозчика продолжает активно искать тех, кто готов приобрести активы компании. 9 сентября состоится заседание исполнительного комитета Aigle Azur.

В среду гендиректор авиакомпании Франц Ивелин объявил об отставке из-за внутренних споров с акционерами. В тот же день авиаперевозчик на своей странице в Facebook сообщил, что со 2 сентября находится под внешним управлением. Компания информировала тогда, что все рейсы в Сан-Паулу (Бразилия), Бамако (Мали) и Порту (Португалия) из Парижа отменяются.

Авиакомпания является второй во Франции по объему перевозок и выполняет регулярные и чартерные рейсы из парижского аэропорта Орли. Самолеты авиаперевозчика летают в Алжир, Бразилию, Италию, Ливан, Португалию, Сенегал и другие страны. Также она выполняет рейсы в Киев.

В компании работают 1150 сотрудников, 350 из них — в Алжире, 700 — во Франции. Парк авиаперевозчика состоит из 11 самолетов. В 2018 году авиакомпания перевезла 1,8 млн пассажиров.