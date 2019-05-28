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Китай негласно перестал покупать иранскую нефть

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Китай негласно перестал покупать иранскую нефть

Китайские компании прекратили закупать нефть в Иране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления иранских предпринимателей. Официально в Тегеране и Пекине эту информацию не подтверждают.

Китай в ноябре 2018 года попал в список стран, для которых США сделали исключение, разрешив им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Однако в начале мая Вашингтон отменил все поблажки для покупателей нефти из Ирана. «Они действительно соблюдают санкционный режим», — подтвердил в беседе с WSJ отказ Китая от сырья один из неназванных руководителей иранской нефтяной промышленности.

WSJ подтверждает эту информацию на основании данных сервисов, отслеживающих движение танкеров между нефтеналивными терминалами на острове Харк, откуда ведется большая часть экспорта нефти и азиатскими портами. Так, в середине мая на Харке был загружен китайский танкер. Однако до пункта назначения он так и не дошел. Вместо этого он остался в Оманском заливе близ берегов Ирана. В Тегеране утверждают, что танкер используется как временное хранилище нефти. Собеседник WSJ пояснил, что в хранилищах остаются «миллионы баррелей» нефти, которые могут быть отправлены в Китай сразу после того, как это разрешит Пекин.

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Отгрузку нефти в Китай прекратили не только крупные госкомпании, но и небольшие частные производители нефти. Хамид Хоссейни, владелец международного торгового дома Meraat International, занимающегося торговлей нефтью, подтвердил, что малые нефтеперерабатывающие предприятия не могут продать нефть китайским потребителям.

В министерстве нефти Ирана заявили журналистам, что не обладают информацией об этой ситуации. В МИД КНР также опровергли прекращение сотрудничества с Тегераном.

нефть, Китай, Иран
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