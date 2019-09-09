В начале недели в Украине будет прохладно ночью, но тепло днем

Синоптики прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, на большей территории страны — без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«9 сентября небольшая облачность. Без осадков, только вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°», — говорится в сообщении.
10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.
12-13 сентября без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 21-27°.
9 сентября во Киеве и области тоже ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
10-11 сентября в столице снова небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
12-13 сентября сохранится сухая погода. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
В Укргидрометцентре также предупреждают, что 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016