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В начале недели в Украине будет прохладно ночью, но тепло днем

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В начале недели в Украине будет прохладно ночью, но тепло днем

Синоптики прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, на большей территории страны — без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«9 сентября небольшая облачность. Без осадков, только вечером на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и на Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +10-15°, в Карпатах и восточных областях 7-9° тепла, днем 24-29°», — говорится в сообщении.

10-11 сентября в Украине тоже будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ночью 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

12-13 сентября без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 21-27°.

9 сентября во Киеве и области тоже ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

10-11 сентября в столице снова небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

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12-13 сентября сохранится сухая погода. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Укргидрометцентре также предупреждают, что 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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