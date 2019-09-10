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Евгений Шевцов из Нацполиции «курировал» подпольный игорный бизнес, — блогер

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Евгений Шевцов из Нацполиции «курировал» подпольный игорный бизнес, — блогер

Евгений Шевцов, заместитель начальника управления ныне ликвидированного департамента защиты экономики Национальной полиции, владеет игорным бизнесом и мог быть «куратором» всего рынка подпольных казино. Об этом пишет блогер Алексей Голобуцкий.

Он отметил, что отсутствие видимых результатов борьбы с черным рынком азартных игр может быть следствием «специфического взаимодействия» представителей ответственного департамента с собственниками казино. В результате полиция громко «рапортует» об изъятии игорного оборудования и денег, однако до суда такие дела, как правило, не доходят. «Арестовывают имущество только несговорчивых. А вот те, кому хватает смекалки на поиск вариантов, могут прибежать сразу после обыска к тому же куратору уголовного производства и на определенных условиях договориться или чтобы деньги вернули (не все, конечно же), или чтобы обыски не проводились / проводили формально. После чего вернуться к нормальной работе. И никаких тебе арестов и судов», — пишет блогер.

Он допускает, что ответственным за такую «коммуникацию» в департаменте был Евгений Шевцов. Он вхож на игорный рынок: его семье принадлежат несколько компаний, которые помогают «отмывать» прибыль от азартных игр и ставок. «Он же участвует в организации обысков — они проходят по несколько раз в месяц у разных лиц, работа полиции очень эффективна... Вот только за два года и десятки обысков — только несколько определений об аресте имущества», — добавил Голобуцкий.

Вместе с тем сейчас Шевцова называют одним из кандидатов на руководящие должности в созданном вместо департамента Управлении стратегических разработок и анализа. Назначение будет означать не просто повышение по службе, но и возможность влиять, в том числе, на карьеру экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой, которая в прошлом году помогла Шевцову «выиграть» конкурс на назначение в Государственное бюро расследований.

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«Авторы публичных антикоррупционных расследований беспокоятся, что кадры из старых структур плавно и без препятствий перетекут в новые. Потому что прецеденты в других властных структурах уже были, — пишет блогер. — Собственно, те самые „старые коррумпированные лица“, от которых обещала освободиться новая власть — и за что получила тотальную поддержку избирателей».

игорный бизнес, полиция
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