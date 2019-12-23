Полиция продолжает «охотиться» на игорные заведения

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса», — сообщают там.
Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.
Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления также происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
Напомним, что 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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