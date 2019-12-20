Полиция остановила работу почти 5,3 тысяч игровых заведений

Правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игровых заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook в пятницу.
«В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса», — говорится в сообщении.
В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на все такие сообщения.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16:00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 пятницы сотрудники полиции сообщили об отработке более 500 заведений во всех регионах Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016