Полиция остановила работу почти 5,3 тысяч игровых заведений

Правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игровых заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook в пятницу.

«В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса», — говорится в сообщении.

В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на все такие сообщения.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16:00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 пятницы сотрудники полиции сообщили об отработке более 500 заведений во всех регионах Украины.