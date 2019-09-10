Гонтарева собралась просить политическое убежище

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева предполагает, что может попросить о политическом убежище в Великобритании, если в Украине ее будут преследовать.

«Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора — преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища», — заявила Гонтарева изданию LIGA.net.

Комментируя уголовное производство, которое относительно Гонтаревой открыло Государственное бюро расследований, экс-чиновница заверила, что не знает в чем суть дела.

Она добавила, что производство открыли по заявлению Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.

Портнов, по мнению экс-главы Нацбанка, «помогает» олигарху Игорю Коломойскому.

В то же время, Гонтарева подчеркнула, что готова отвечать за все постановления и изменения, которые принимал Нацбанк под ее руководством.

Она отметила, что за ее каденцию «было принято 2000 постановлений», и «у Портнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения — еще 10 000 исков».

Напомним, что Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Экс-председатель Нацбанка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.