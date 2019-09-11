Войти
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку ниже нуля
инициатива
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку ниже нуля
В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу
официально
В Украину приехала миссия МВФ обсуждать новую программу

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

В iOS 13 обнаружилась информация об AR-очках Apple

307
В iOS 13 обнаружилась информация об AR-очках Apple

Независимый разработчик Стив Траутон-Смит опубликовал в Твиттер скриншот текстового README-файла, найденного им в одной из внутренних сборок iOS 13. Изображение явно подтверждает планы Apple по разработке собственных очков дополненной реальности.

В файле упомянуты AR-устройство под кодовым названием Garta, фреймворк StarBoard и инструкция для сотрудников Apple, подробно разъясняющая, как запускать стереоприложения без использования специальной гарнитуры. AR-очки могут находиться в двух состояниях: worn (когда их носят на голове) и held (когда они сняты и просто удерживаются в руках).

Отсюда можно предположить, что первым AR-гаджетом Apple окажется аксессуар для айфона, похожий на Google Cardboard или Samsung Gear VR. Эти устройства, напомним, представляют собой, по сути, кейсы с линзами, у которых нет своего дисплея – его роль исполняет экран смартфона. Этим можно объяснить два описываемых Apple режима: когда футляр с iPhone внутри надет на голову или его держат в руках.

Читайте также: iPhone 11, iPad 7 и Arcade: какие новинки представила компания Apple

Слухи о том, что в Apple разрабатывают устройство для виртуальной и/или дополненной реальности ходят уже не первый год. Подкреплял их неоднократно и глава компании Тим Кук, называвший AR перспективной технологией.

Этой весной Apple получила патент на AR-шлем, который способен отслеживать движения всего лица человека — не только его глаз, но также мимики и жестов рук. Наибольший интерес представляют описываемые инженерами "датчики бровей", "датчики нижней челюсти" и прочие, которые помогут очень точно воссоздать выражение лица человека в 3D.

Весной прошлого года СМИ сообщили, что собственный AR/VR-шлем Apple выйдет в 2020-м. Предположительно, изображение формировать два экрана с разрешением 8K каждый, а само устройство будет работать в паре с подключаемым по беспроводной связи вычислительным блоком.

Apple
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016