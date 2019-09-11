В iOS 13 обнаружилась информация об AR-очках Apple

Независимый разработчик Стив Траутон-Смит опубликовал в Твиттер скриншот текстового README-файла, найденного им в одной из внутренних сборок iOS 13. Изображение явно подтверждает планы Apple по разработке собственных очков дополненной реальности.

В файле упомянуты AR-устройство под кодовым названием Garta, фреймворк StarBoard и инструкция для сотрудников Apple, подробно разъясняющая, как запускать стереоприложения без использования специальной гарнитуры. AR-очки могут находиться в двух состояниях: worn (когда их носят на голове) и held (когда они сняты и просто удерживаются в руках).

Отсюда можно предположить, что первым AR-гаджетом Apple окажется аксессуар для айфона, похожий на Google Cardboard или Samsung Gear VR. Эти устройства, напомним, представляют собой, по сути, кейсы с линзами, у которых нет своего дисплея – его роль исполняет экран смартфона. Этим можно объяснить два описываемых Apple режима: когда футляр с iPhone внутри надет на голову или его держат в руках.

Слухи о том, что в Apple разрабатывают устройство для виртуальной и/или дополненной реальности ходят уже не первый год. Подкреплял их неоднократно и глава компании Тим Кук, называвший AR перспективной технологией.

Этой весной Apple получила патент на AR-шлем, который способен отслеживать движения всего лица человека — не только его глаз, но также мимики и жестов рук. Наибольший интерес представляют описываемые инженерами "датчики бровей", "датчики нижней челюсти" и прочие, которые помогут очень точно воссоздать выражение лица человека в 3D.

Весной прошлого года СМИ сообщили, что собственный AR/VR-шлем Apple выйдет в 2020-м. Предположительно, изображение формировать два экрана с разрешением 8K каждый, а само устройство будет работать в паре с подключаемым по беспроводной связи вычислительным блоком.