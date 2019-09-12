СМИ назвали средний возраст россиянина

Средний возраст россиянина составил 40 лет, говорится в исследовании Росстата по данным на 1 января 2018 года, сообщает телеканал RT.
За последнее десятилетие средний возраст жителя соседней страны вырос на 1,2 года — по данным Росстата, в начале 2009 года показатель равнялся 38,8 года. Средний возраст женщин в 2018 году был на пять лет больше, чем у мужчин, 42,41 и 37,26 лет соответственно.
В тройку самых молодых регионов вошли Чечня (28,68 года), Тува (29,75 года) и Ингушетия (31,55 года). Наиболее высокий средний возраст отмечен в Тамбовской области (43,4), за ней следуют Тульская (43,31) и Рязанская (42,79) области. В Москве показатель равен 42,3 года.
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