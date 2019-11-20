В России сокращается численность населения

Численность постоянного населения России, по данным на 1 октября 2019 года, составила 146,7 млн человек. Таким образом, с начала года (январь—сентябрь) численность населения сократилась на 43,7 тыс. человек, или на 0,03% (за аналогичный период предыдущего года уменьшилась на 83,5 тыс. человек, или на 0,06%). Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в РФ, опубликованном на сайте российского ведомства.

Число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. — с 1,21 млн (за январь—сентябрь 2018 года.) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года. Умерли за тот же период 1,3525 млн человек, в результате естественная убыль населения составила 236,9 тыс. человек (за январь—сентябрь прошлого года — 173,4 тыс. человек).

По данным Росстата, большая часть демографических потерь (81,6%) была компенсирована за счет притока в страну мигрантов.

Сокращение рождаемости зафиксировано Росстатом в 82 из 85 регионов России, в 17 регионах в итоге был зафиксирован естественный прирост населения. В то же время в 32 регионах число умерших превысило число родившихся в полтора-два раза.