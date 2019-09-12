Турецкий центробанк снизил ключевую ставку сразу на 3,25%

Центробанк Турции снизил ключевую ставку сразу на 3,25% до 16,5% годовых. Резкое снижение ключевой ставки стало вторым за последние два месяца. В конце июля ЦБ Турции снизил ставку сразу на 4,25% — с 24% до 19,75% годовых.

«Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 19,75% до 16,5% годовых», — отмечает ЦБ Турции.

Напомним, что глава ЦБ Турции Мурат Четинкая был отправлен в начале июля в отставку. Указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что Четинкая не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБ Турции назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

В Турции в прошлом году резко упал курс национальной валюты — лиры. ЦБ Турции в середине сентября прошлого года повысил ключевую ставку на 6,25% до 24% годовых, что способствовало нормализации ситуации.