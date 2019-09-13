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Рада сегодня рассмотрит закон, по которому заявителям на коррупционеров будут платить вознаграждение

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Рада сегодня рассмотрит закон, по которому заявителям на коррупционеров будут платить вознаграждение

Верховная Рада на заседании в пятницу рассмотрит президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции».

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Законопроект № 1010 депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон «О предупреждении коррупции» статьей 53-7 «Вознаграждение обличителю», которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также запланировано включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов № 1036 по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, 1042 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины», № 1054 «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Также включить в повестку дня и принять решение парламентарии планируют по законопроектам № 1055 «Об аренде государственного и коммунального имущества», № 1046 «О концессии», № 1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, № 1071 о государственном регулировании космической деятельности.

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Кроме того, депутаты в пятницу должны рассмотреть законопроекты № 1067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу Закона Украины „О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности“ относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности», № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, № 1051 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

коррупция, Верховная Рада
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