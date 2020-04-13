Войти
Трое священников оштрафованы из-за скопления людей в церквях
официально
Трое священников оштрафованы из-за скопления людей в церквях
Трамп в пасхальном поздравлении пообещал «выиграть войну»
позиция
Трамп в пасхальном поздравлении пообещал «выиграть войну»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

АПК
RSS

Импорт свинины в Украину уменьшился в три раза

279
Импорт свинины в Украину уменьшился в три раза

По данным таможенной статистики за первый квартал 2020 года Украина импортировала 2,5 тыс. т свежей, охлажденной и мороженой свинины. Это почти в три раза меньше объемов поступления такого сырья в соответствующий период прошлого года. Об этом сообщила Александра Бондарская, руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины".

Более низкая чем в прошлом году импортная активность на рынке свинины наблюдалась уже в первые два месяца года. В частности, в начале года поступления свинины из-за границы не превышали 1 тыс. т в месяц, что вдвое меньше среднемесячные поступления в соответствующий период 2019-го. Однако в марте поток импортной свинины ослаб еще заметнее: за первый месяц весны Украина импортировала чуть более полутысячи тонн мяса свиней. Это почти в шесть раз меньше объемы свинины, завезенного в течение марта прошлого года.

Читайте также: В ВОЗ заявили о малой эффективности ношения масок

Повышенная заинтересованность мировых поставщиков свинины, в том числе европейских, в торговле с азиатскими странами, ослабила роль импорта как регулятора внутренних цен. Поэтому к завсегдатаям тройки основных экспортеров свинины в Украину (Германии и Польши), в этом году присоединилась Канада. За анализируемый период оттуда завезли почти 60% импортируемых за первую четверть года объемов свинины - 1,45 тыс. т на 2, млн долл. США.

импорт, свинина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 апреля 2020
Воскресенье, 12 апреля 2020
Суббота, 11 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016