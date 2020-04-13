Импорт свинины в Украину уменьшился в три раза

По данным таможенной статистики за первый квартал 2020 года Украина импортировала 2,5 тыс. т свежей, охлажденной и мороженой свинины. Это почти в три раза меньше объемов поступления такого сырья в соответствующий период прошлого года. Об этом сообщила Александра Бондарская, руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины".

Более низкая чем в прошлом году импортная активность на рынке свинины наблюдалась уже в первые два месяца года. В частности, в начале года поступления свинины из-за границы не превышали 1 тыс. т в месяц, что вдвое меньше среднемесячные поступления в соответствующий период 2019-го. Однако в марте поток импортной свинины ослаб еще заметнее: за первый месяц весны Украина импортировала чуть более полутысячи тонн мяса свиней. Это почти в шесть раз меньше объемы свинины, завезенного в течение марта прошлого года.

Повышенная заинтересованность мировых поставщиков свинины, в том числе европейских, в торговле с азиатскими странами, ослабила роль импорта как регулятора внутренних цен. Поэтому к завсегдатаям тройки основных экспортеров свинины в Украину (Германии и Польши), в этом году присоединилась Канада. За анализируемый период оттуда завезли почти 60% импортируемых за первую четверть года объемов свинины - 1,45 тыс. т на 2, млн долл. США.