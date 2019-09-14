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Разумков обещает «хороший» состав ЦИК и уверяет, что выборы на Донбассе тут ни при чем

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Разумков обещает «хороший» состав ЦИК и уверяет, что выборы на Донбассе тут ни при чем

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить пока рано.

«Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур — пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии», — сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Разумков указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. «Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы», — добавил он.

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано, также отметил он.

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«Это (тема выборов на оккупированном Донбассе — Ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко — Ред.) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины», — сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

ЦИК, Дмитрий Разумков
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