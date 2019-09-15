Мост в Станице Луганской откроют до 27 ноября

В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец, открытие должно состояться до 27 ноября. Как говорится в сообщении Офиса президента, в настоящее время осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ.
«Утром в воскресенье, 15 сентября, к месту, где проводит работы ООО „Укртрансмост“, прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники», — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета. На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.
Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября — открыть основной мост.
В Офисе президента напомнили, что 2 сентября президент Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской — после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.
Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
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