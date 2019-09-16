Почти 50 тысяч работников General Motors в США начали забастовку

Почти 50 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник начали забастовку. Как сообщило агентство Associated Press, это решение профсоюз принял из-за провала переговоров с руководством компании об условиях нового трудового контракта.

По данным агентства, сотрудники отказываются от исполнения своих рабочих обязанностей, а часть из них намерена принять участие в организованном пикете.

AP сообщает, что коллективный договор объединения с концерном истек в субботу вечером. В воскресенье около 200 руководителей заводов единогласно проголосовали за забастовку в случае, если стороны не придут к соглашению к вечеру. В понедельник утром из-за забастовки рабочих закрыто 33 завода в девяти американских штатах, а также 22 предприятия по распределению запчастей.

«Мы выступаем за честные зарплаты, мы выступаем за здравоохранение приемлемого качества и за нашу часть дохода компании», — заявил вице-президент профсоюза Терри Диттс. По утверждению руководства компании General Motors, они в свою очередь предложили сотрудникам повышение зарплаты, льготы в медицине и инвестиции в $7 млрд, с помощью которых будет создано 5,4 тыс. новых рабочих мест.

Неизвестно, как долго планируется проводить акцию. Агентство отмечает, что это первая национальная забастовка этого профсоюза с 2007 года.

Заводы General Motors расположены в штатах Мичиган, Огайо, Нью-Йорк, Кентукки, Теннесси, Техас, Миссури, Индиана и Канзас.