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«Центрэнерго» при Коломойском закупает дизель втридорога у ресторатора

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«Центрэнерго» при Коломойском закупает дизель втридорога у ресторатора

Государственная компания «Центрэнерго», кроме продажи электроэнергии по заниженным ценам компаниям Игоря Коломойского, а также закупки по завышенной стоимости угля через приближенные к нему же фирмы-«прокладки», еще и закупает дизельное топливо по существенно завышенным ценам.

Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных в системе Prozorro, пишет Дело.

В частности, как свидетельствуют данные из Prozorro, в конце августа новый менеджмент «Центрэнерго», в отношении которой суд недавно возобновил процедуру банкротства, провел две процедуры публичных закупок дизтоплива для Трипольской и Змиевской ТЭС.

Обе процедуры были завершены 28 августа, на обе станции было закуплено по 124 тонны «солярки». Тендер на поставку дизеля на Углегорскую ТЭС еще не завершен.

Стоимость 1 тонны дизеля в первом случае составила 27600 грн, во втором — 28100 грн. При этом, по данным аналитического портала enkorr, в день раскрытия предложений — как и в течение почти всего августа — оптовая цена на дизель в среднем по Украине держалась в пределах 24600 грн за тонну.

Стоит отметить, что в этом же временном промежутке «Укрзализныця» и «Укрпошта» закупали дизтопливо в диапазоне 24300 — 25600 грн за тонну, причем мелкооптовыми партиями. Таким образом, можно утверждать, что «Центрэнерго» переплатило за «солярку» не менее 3-3,5 тысяч грн за каждую тонну или около 15% от стоимости. Всего только на этих двух закупках компания переплатила не менее 800 тысяч грн.

В обоих случаях победителем тендеров выступило малоизвестное киевское ООО «Престиж Ресурс» (код ЕГРПОУ 38920915) предпринимателя Анатолия Котлова. Ранее эта компания уже поставляла топливо на «Центрэнерго» (в январе 2019, а до этого — аж в апреле 2016 года). В основном же активность предприятия сосредоточена в Донецкой области, где оно является регулярным поставщиком на «Артемсоль», «Краматорсктеплоэнерго». Кроме того, крупным клиентом фирмы является также ПАО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (структура «Укрзализныци»).

Ранее издание «Наші гроші» писало о компании Котлова в контексте другого его бизнеса — ресторана «Де Марко». Согласно данным профильных сайтов, заведение уже давно закрыто, хотя Котлов продолжает оставаться владельцем соответствующего юрлица. По данным издания, Котлов тогда помогал разыгрывать тендеры предприятиям из орбиты экс-генпрокурора Виктора Пшонки и экс-губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка.

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Ранее сообщалось о том, что «Центрэнерго» получило убытки в первом полугодии 2019 года на уровне 1,2 млрд грн. По данным участников рынка, ежемесячные убытки в июле-августе составили до 200 млн грн. Причиной убытков эксперты называют как минимум две схемы выведения денег из компании, которые выгодны Игорю Коломойскому — продажа электроэнергии по заниженной цене, а также закупка угля на копанках оккупированного Донбасса через приближенные к нему фирмы-прокладки по завышенной цене. Ранее СМИ сообщали, что и. о. гендиректора «Центрэнерго» Владимир Потапенко является человеком Коломойского, как и остальной ТОП-менеджмент, ранее работавший в структурах Александра Януковича.

Центрэнерго
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