Социологи обнародовали данные по отношению украинцев к органам власти

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают 70% украинцев, отрицательно — 9%, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова 6-11 сентября 2019 года.

Деятельность нового состава Кабинета министров положительно оценивают 45%, отрицательно 8% украинцев, вновь избранной Верховной Рады 44% и 10% соответственно.

Деятельность фракции «Слуга народа» в Верховной Раде положительно оценивают 50%, негативно 11% опрошенных, фракции «Европейская солидарность» — 14% и 59% соответственно, фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17% и 54% , фракции «Батькивщина» — 23% и 44%, фракции партии «Голос» — 23% и 35%, депутатской группы" За будущее "- 9% положительно и 28% отрицательно.

57% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 17% — что события развиваются в неправильном направлении. 41% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% — что способна преодолеть в более отдаленной перспективе, и только 6% — что не способна их преодолеть. 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% — что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации, 15% — что она существенно не изменит ситуацию в стране.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к президенту Украины (ему доверяют 79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организацям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), Государственной пограничной службы (63%), добровольческим батальонам (62%), правительству Украины (57%), Верховной Раде (57%), СМИ Украины (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ РФ (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (56%), государственному аппарату (чиновникам) (55%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (54%), Специализованой антикоррупционной прокуратуре (53%), Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (52%), Нацбанку Украины (51%), Антикорупционному суду (50%), профсоюзам (49%).

В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.