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На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета – «коктейля Молотова» не было

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В ходе следственных действий на месте пожара дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, заявил руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен «коктейль Молотова», что и стало причиной пожара, он сказал: «Не было такого коктейля Молотова — мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа».

«Возможно, военная (ракета — Ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы», — добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. «К сожалению, не могу их сейчас озвучить», — сказал спикер облуправления полиции.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. «Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно», — сказал он.

Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. «Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное... На камеру пока попал один человек», — сказал Жукович.

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Какк сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. «Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить», — заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

полиция, Валерия Гонтарева
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