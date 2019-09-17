США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Посольство США в Украине рассчитывает на проведение срочного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и привлечение к ответственности всех виновных, в том числе заказчиков.
«Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы ... надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
Делегация Европейского союза в Украине также ожидает безотлагательного расследования поджога дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
«Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных», — говорится заявлении делегации ЕС, опубликованном в ее микроблоге в соцсети Twitter во вторник.
Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. «Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить», — заявила она.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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