Лукашенко предложил США помочь разрешить конфликт на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Донбассе невозможно урегулировать без участия США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — заявил он во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.