Кличко собирается снова баллотироваться на пост мэра Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — сказал он на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Мэр Киева также сообщил, что руководители всех 5 фракций Киевского городского совета договорились провести в четверг, 19 сентября, сессию горсовета для решения безотлагательных для жизнедеятельности столицы вопросов.

«Как вы знаете, я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Такая встреча — консультации — состоялись. Мы с лидерами всех 5 фракций договорились о проведении сессии. Нам нужно решать острые на сегодня вопросы для города», — сказал Кличко на брифинге.

Мэр пояснил, что на сессии горсовета будут решаться такие вопросы как: социальные выплаты, надбавки педагогам, зарплата транспортникам, подготовка Киева к отопительному сезону.

Он также отметил, что в среду, 18 сентября, лидеры фракций горсовета проведут заседание фракций и выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.

Напомним, что 4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.