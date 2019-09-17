Кличко собирается снова баллотироваться на пост мэра Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.
«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — сказал он на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Мэр Киева также сообщил, что руководители всех 5 фракций Киевского городского совета договорились провести в четверг, 19 сентября, сессию горсовета для решения безотлагательных для жизнедеятельности столицы вопросов.
«Как вы знаете, я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Такая встреча — консультации — состоялись. Мы с лидерами всех 5 фракций договорились о проведении сессии. Нам нужно решать острые на сегодня вопросы для города», — сказал Кличко на брифинге.
Мэр пояснил, что на сессии горсовета будут решаться такие вопросы как: социальные выплаты, надбавки педагогам, зарплата транспортникам, подготовка Киева к отопительному сезону.
Он также отметил, что в среду, 18 сентября, лидеры фракций горсовета проведут заседание фракций и выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.
Напомним, что 4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016