Аудит деятельности столичной власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция «Слуга народа»), бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко сообщил, что аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе.

«Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. (...) Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября», — написал Ткаченко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, это начало на пути «к перекрытию всех коррупционных каналов в столице и полной перезагрузке Киева».

Как сообщалось, Ткаченко обратился к премьер-министру Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности городского головы Киева Виталия Кличко, Киевской горгосадминистрации и подчиненных структур.

В свою очередь, Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины относительно осуществления государственного финансового аудита деятельности структур Киевской горгосадминистрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-2019 годы.

4 сентября Кабмин на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.