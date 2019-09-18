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Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу «Роттердам+»

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Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу «Роттердам+»

По мнению главы Первой энергетической ассоциации Украины Василия Котко, учет транспортных расходов в формулах действующих на энергетических рынках обусловлен законами рыночной экономики.

«Вот я вам привожу пример — вы приходите на обычный овощной базар, например, продаются там грибы. Пятеро продавцов. Один привез из села, которое в 10 километрах от места продажи, второй в 40 километрах, третий в 50. Но вы как покупатель учитываете откуда привозят? Если эти грибы будут одинакового качества, примерно одинаковы, то можете не сомневаться, что все они будут продавать в одну цену. Если кто-то, например, выставит большую цену, во-первых, у него никто не будет спрашивать, а просто покупать не будет. А если спросят, он скажет: да я везу за 40 километров, а этот здесь собирал. Кто на это обращает внимание? То есть, цену формирует исключительно спрос-предложение. Если рынок этот дефицитный, например, грибов мало, а покупателей много, она установится на максимальном уровне. Если грибов много, то, наоборот, повыставляют разные цены, а затем постепенно все спустятся до самого низшего, так как покупателей мало, и все покупают у одного, у того, у кого дешевле. Это простой пример, который все объясняет», — сказал Котко, которого цитируют Украинские новости.

По аналогичному принципу происходило формульное ценообразование на уголь. При определении цены НКРЭКУ отказалась учитывать сложнейшие условия работы украинских шахт. Цену определяла импортная альтернатива, которая закрывала дефицит. Под такую ​​цену должны были подстраиваться все участники рынка.

«Когда мы говорим об угле, то мы знаем, что уголь добывается на разных шахтах, открытым способом. Ясно, что открытым способом (за рубежом — ред ..) - это в разы дешевле, чем в шахтах. Если шахты, то одни шахты богатые, там пласт полтора метра, у другого пласт всего 70 сантиметров. И так далее. Это никто не учитывает. На рынке цена формируется исключительно в зависимости от качества продукта. Одинакового качества продукт, далее формируется по принципу спрос-предложение. Все. Точка » , - подчеркнул он.

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины отрицали, что имеют претензии к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+». По мнению детективов, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом соответствовала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине. В НАБУ отметили, что методика НКРЭКУ, закреплена в постановлении № 289 («Роттердам +»), была внедрена «во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантных информационных источников и отказа от административного (так называемого» ручного «) определение цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов)».

Как сообщила пресс-служба НАБУ, детективы имеют замечания исключительно в обоснованности включения в формулу «Роттердам +» логистических затрат на транспортировку и перевалку угля.

В газовой сфере действует формула «Дюссельдорф +», согласно которой в стоимость украинского газа закладываются логистические потери из немецкого хаба NetConnect Germany (NCG).

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Стоимость уранового концентрата для НАЭК «Энергоатом» рассчитывается согласно Постановлению НКРЭКУ № 990 от 01.08.2017 «Методика формирования, расчета и установления тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую на атомных станциях» которая привязывает стоимость атомного топлива к мировым ценам и учитывает потери на транспортировки.

На рынке нефтепродуктов ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского), который осуществляет 85% нефтепереработки в Украине, в долгосрочных контрактах привязывает цену бензина и дизельного топлива к формуле «FOB Rotterdam + дифференциал».

Роттердам+
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Среда, 18 сентября 2019
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