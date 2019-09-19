Полиция пришла с обысками к трем настройщикам в Ирпене

Правоохранители начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК «Фреш-сити», ЖК «Панорамный 2», ЖК «Княжий двор», расположенных в Ирпене.

Об этом в Facebook сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

«Следователи полиции Киевской области совместно с оперативниками УЗЭ и прокуратурой сегодня утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК „Фрешсити“, ЖК „Панорамный 2“, ЖК „Княжий двор“, расположенных в городе Ирпень», — написал Небытов.

По его словам, от действий мошенников пострадали более 1500 граждан, а нанесенный ущерб превышает 80 млн. грн.

«Планируем сегодня объявить подозрения по ч.4 ст.190 УК Украины двум лицам, которые выполняли роли „директора“ и „бухгалтера“ и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК, и вручить ходатайство в суд на меру пресечения — содержание под стражей», — сообщил руководитель полиции Киевщины.

Он отметил, что основной организатор пока скрывается за границей, и на основании материалов расследования ему готовят сообщение о подозрении заочно.

«А дальше — арест, объявление в международный розыск и, надеюсь, экстрадиция», — уточнил Небытов.