Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику, – Тимченко

Земельная реформа в Украине до сих пор не завершена — мораторий на продажу земли продляется из года в год по политическим соображениям. Наша страна по-прежнему остается единственной в Европе, и одной из 6 стран мира (наряду с Венесуэлой, Северной Кореей, Таджикистаном, Кубой и Конго), где свободный оборот сельскохозяйственных земель на рынке запрещен. Это блокирует приход в страну ожидаемых многомиллиардных инвестиций и, по сути, обесценивает уникальные украинские черноземы. Об этом заявил Сергей Тимченко, возглавлявший в 2011-2014 годах Государственное Агентство земельных ресурсов Украины.

Свободный рынок земли принесет новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет и местные бюджеты, и, что очень важно, возможность развиваться мелким фермерским хозяйствам. Да, интересы владельцев крупного агробизнеса могут поначалу пострадать, но это всего лишь означает, что им придется вступить в новую фазу конкуренции, пишет Голос.UA.

Украина самая большая страна Европы, порядка 70% европейских черноземов находятся на территории Украины. Но после проведения земельной реформы потоки инвестиций в аграрный бизнес будут исчисляться десятками миллиардов долларов, поскольку для мировых инвесторов будут понятны и прозрачны условия работы, считает Тимченко.

По среднеевропейской цене стоимость рынка земли в Украине составила бы полтриллиона долларов, которые могут постоянно вращаться. Если добавить оккупированные территории — это 700 миллиардов долларов. А если цена будет выше, чем среднеевропейская, поскольку украинские земли действительно уникальны и считаются лучшими, то это уже 1 триллион долларов.

По мнению Сергея Тимченко, необходимо позволить брать землю в качестве обеспечения инвестиций. Для этого нужно аккумулирование банка земель сельскохоз-назначения государственной формы собственности. Он послужит нам как залог для формирования кредитного ресурса. Тогда можно будет брать кредиты под минимальные проценты, например, у инвесторов из США и Европы. То есть, иностранный инвестор берет землю в залог, но не в собственность. Таким образом, фермер получает деньги под обеспечение своего земельного актива, а прибыль будет получать фонд, в который с одной стороны войдет государство, а с другой — территориальная община со своими землями. В случае, если заемщик не сможет справиться с кредитными обязательствами, инвестор может ее продать только через негосударственную земельную биржу исключительно резиденту Украины. Инвестор ничего не теряет, так как в залог он брал земельный актив по одной цене, а в связи с тем, что цена земли из-за недооценённости в десятки раз будет постоянно расти — продаст земельные участки или сдаст в аренду по другой, более высокой цене.

Площадь Украины до начала войны составляла 60 миллионов гектар, из них 44 миллиона гектар — пашня. Украина занимает 6 место в мире по запасам чернозема — 16 миллионов гектаров. И наша земля сильно недооценена. Например, в денежном эквиваленте она стоит от 700 до 1000, в некоторых случаях до 1500 долларов. А, например, глинистые земли в Нидерландах стоят 70 тысяч евро за гектар! Разница в цене огромна. И, к сожалению, это обусловлено тем, что в Украине действует мораторий на продажу земли, который выгоден только агрохолдингам.

В Европе земля дорогая потому, что львиная доля в цене на землю — это две составляющие: действующий рынок земельных участков и наличие инфраструктуры.

Также необходим закон, обязывающий все компании, которые занимаются сельхозпроизводством, регистрироваться по месту нахождения земельного актива. Таким образом, деньги в виде налогов будут оставаться на территории сельских советов. Там же появятся и рабочие места.

Кроме того, в интересах фермеров и малых сельхозпроизводителей, нужно ограничить площадь земель в собственности. Например, для юридических лиц до 3-4-х тысяч. Также, если для физлиц ограничить максимальную площадь до 500 гектаров, то можно сохранить и крупные массивы пахотных земель для использования современной техники и технологий, и создать рабочие места в сельских населенных пунктах, и обеспечить финансовые поступления в сельские советы.

Как только произойдет оценка рынка земли, желание собственников капитализировать свой актив поднимет цену, как минимум, в два-три раза. И эта цена будет постоянно расти, потому что компании-покупатели будут зарегистрированы по месту нахождения земельного актива и налоги будут поступать в общины, а община будет направлять средства на развитие инфраструктуры.

Необходимо провести полную и детальную инвентаризацию аграрных земель государственной и коллективной форм собственности, с выделением зон ограничений в использовании земель, и завершить наполнение кадастра.

Сейчас земельные отношения регулируют 4 кодекса: земельный, лесной, водный, гражданский и огромное количество законов и подзаконных актов, постановлений Кабмина, которые грубо противоречат друг другу. А нам необходим единый документ, который будет определять «правила игры» — полновесный Земельный Кодекс. Именно этот Кодекс должен регулировать все направления земельно-правовых отношений, в том числе и рынок земельных участков. Понятная, логичная, недвусмысленная и прозрачная законодательная база — одно из условий дешевых кредитов. Меньше рисков — ниже ставка кредитования. С его принятием должны быть отменены все действующие законы, регулирующие земельно-правовые отношения.

За последние годы сильно «похудел» государственный банк земель. Такая политика управления земельными ресурсами является глубоко ошибочной. Если мы хотим, все-таки, сформировать банк земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной форм собственности, как залог для формирования кредитного ресурса, то необходимо срочно остановить процесс, фактически, разбазаривания этого важного актива, подчеркнул Тимченко.