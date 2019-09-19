Войти
Руководство Госгеокадастра уволят на следующей неделе
кадры
Руководство Госгеокадастра уволят на следующей неделе
Зеленский обещает не продавать украинскую землю иностранцам
реформы
Зеленский обещает не продавать украинскую землю иностранцам

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику, – Тимченко

314
Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику, – Тимченко

Земельная реформа в Украине до сих пор не завершена — мораторий на продажу земли продляется из года в год по политическим соображениям. Наша страна по-прежнему остается единственной в Европе, и одной из 6 стран мира (наряду с Венесуэлой, Северной Кореей, Таджикистаном, Кубой и Конго), где свободный оборот сельскохозяйственных земель на рынке запрещен. Это блокирует приход в страну ожидаемых многомиллиардных инвестиций и, по сути, обесценивает уникальные украинские черноземы. Об этом заявил Сергей Тимченко, возглавлявший в 2011-2014 годах Государственное Агентство земельных ресурсов Украины.

Свободный рынок земли принесет новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет и местные бюджеты, и, что очень важно, возможность развиваться мелким фермерским хозяйствам. Да, интересы владельцев крупного агробизнеса могут поначалу пострадать, но это всего лишь означает, что им придется вступить в новую фазу конкуренции, пишет Голос.UA.

Украина самая большая страна Европы, порядка 70% европейских черноземов находятся на территории Украины. Но после проведения земельной реформы потоки инвестиций в аграрный бизнес будут исчисляться десятками миллиардов долларов, поскольку для мировых инвесторов будут понятны и прозрачны условия работы, считает Тимченко.

По среднеевропейской цене стоимость рынка земли в Украине составила бы полтриллиона долларов, которые могут постоянно вращаться. Если добавить оккупированные территории — это 700 миллиардов долларов. А если цена будет выше, чем среднеевропейская, поскольку украинские земли действительно уникальны и считаются лучшими, то это уже 1 триллион долларов.

По мнению Сергея Тимченко, необходимо позволить брать землю в качестве обеспечения инвестиций. Для этого нужно аккумулирование банка земель сельскохоз-назначения государственной формы собственности. Он послужит нам как залог для формирования кредитного ресурса. Тогда можно будет брать кредиты под минимальные проценты, например, у инвесторов из США и Европы. То есть, иностранный инвестор берет землю в залог, но не в собственность. Таким образом, фермер получает деньги под обеспечение своего земельного актива, а прибыль будет получать фонд, в который с одной стороны войдет государство, а с другой — территориальная община со своими землями. В случае, если заемщик не сможет справиться с кредитными обязательствами, инвестор может ее продать только через негосударственную земельную биржу исключительно резиденту Украины. Инвестор ничего не теряет, так как в залог он брал земельный актив по одной цене, а в связи с тем, что цена земли из-за недооценённости в десятки раз будет постоянно расти — продаст земельные участки или сдаст в аренду по другой, более высокой цене.

Площадь Украины до начала войны составляла 60 миллионов гектар, из них 44 миллиона гектар — пашня. Украина занимает 6 место в мире по запасам чернозема — 16 миллионов гектаров. И наша земля сильно недооценена. Например, в денежном эквиваленте она стоит от 700 до 1000, в некоторых случаях до 1500 долларов. А, например, глинистые земли в Нидерландах стоят 70 тысяч евро за гектар! Разница в цене огромна. И, к сожалению, это обусловлено тем, что в Украине действует мораторий на продажу земли, который выгоден только агрохолдингам.

В Европе земля дорогая потому, что львиная доля в цене на землю — это две составляющие: действующий рынок земельных участков и наличие инфраструктуры.

Также необходим закон, обязывающий все компании, которые занимаются сельхозпроизводством, регистрироваться по месту нахождения земельного актива. Таким образом, деньги в виде налогов будут оставаться на территории сельских советов. Там же появятся и рабочие места.

Кроме того, в интересах фермеров и малых сельхозпроизводителей, нужно ограничить площадь земель в собственности. Например, для юридических лиц до 3-4-х тысяч. Также, если для физлиц ограничить максимальную площадь до 500 гектаров, то можно сохранить и крупные массивы пахотных земель для использования современной техники и технологий, и создать рабочие места в сельских населенных пунктах, и обеспечить финансовые поступления в сельские советы.

Как только произойдет оценка рынка земли, желание собственников капитализировать свой актив поднимет цену, как минимум, в два-три раза. И эта цена будет постоянно расти, потому что компании-покупатели будут зарегистрированы по месту нахождения земельного актива и налоги будут поступать в общины, а община будет направлять средства на развитие инфраструктуры.

Необходимо провести полную и детальную инвентаризацию аграрных земель государственной и коллективной форм собственности, с выделением зон ограничений в использовании земель, и завершить наполнение кадастра.

Читайте также: Каким будет рынок земли. Версия Кабинета министров

Сейчас земельные отношения регулируют 4 кодекса: земельный, лесной, водный, гражданский и огромное количество законов и подзаконных актов, постановлений Кабмина, которые грубо противоречат друг другу. А нам необходим единый документ, который будет определять «правила игры» — полновесный Земельный Кодекс. Именно этот Кодекс должен регулировать все направления земельно-правовых отношений, в том числе и рынок земельных участков. Понятная, логичная, недвусмысленная и прозрачная законодательная база — одно из условий дешевых кредитов. Меньше рисков — ниже ставка кредитования. С его принятием должны быть отменены все действующие законы, регулирующие земельно-правовые отношения.

За последние годы сильно «похудел» государственный банк земель. Такая политика управления земельными ресурсами является глубоко ошибочной. Если мы хотим, все-таки, сформировать банк земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной форм собственности, как залог для формирования кредитного ресурса, то необходимо срочно остановить процесс, фактически, разбазаривания этого важного актива, подчеркнул Тимченко.

Сергей Тимченко, земля, рынок земли
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 19 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016