Глава Пентагона сообщил о разговоре с украинским коллегой

Глава Пентагона Марк Эспер провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом Эспер написал в Twitter.

«Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Украины Загороднюком. Его видение министерства обороны и приверженность реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией вселяет оптимизм. Я выразил крепкую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщил американский министр.

Напомним, что в июле выдвиженец президента Дональда Трампа Марк Эспер официально возглавил Министерство обороны США.

В конце августа Верховная Рада Украины назначила Андрея Загороднюка на пост министра обороны.