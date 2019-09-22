Войти
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
мирный процесс
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине
позиция
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Формула лучше, чем ручное определение цены, - Порошенко оценил «Роттердам+»

1075
Формула лучше, чем ручное определение цены, - Порошенко оценил «Роттердам+»

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью 5 каналу рассказал, что сразу после отмены формулы «Роттердам+» цена на электроэнергию повысилась. Соответственно, формула не завышала, а занижала цену электроэнергии для потребителей.

«Сейчас что мы видим: отменен Роттердам (с 1 июля 2019 года — ред.), и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены „Роттердама“ цена выросла», — заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что введение формульного ценообразования на энергетический уголь имело неоспоримые преимущества по сравнению с предшествующей практикой ручного управления ценами, создававшей пространство для коррупции.

«До этого, не существовало формулы и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше, чем ручное непрозрачное определение цены», — подчеркнул экс-глава государства.

3 марта 2016 года Нацкомиссия, регулирующая рынки электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Стоимость угля в производстве электроэнергии привязывалась к индексу API2 в крупнейшем европейском угольном порту Роттердам. Аналогичные методики действуют в сфере ценообразования на газ («Дюссельдорф+») и атомное топливо для НАЭК «Энергоатом» («Цюрих+»). В привязке к европейским ценовым индикативам формируется цена на нефтепродукты. Экономия для бытовых и промышленных потребителей благодаря формуле составила до 40 млрд грн за счет введения предельной цены угля в структуре тарифа на электроэнергию, заявляла председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы «Роттердам плюс» позволило избежать веерных отключений электроэнергии в стране и ручного регулирования цен на уголь.

Формулу «Роттердам+» неоднократно критиковал олигарх Игорь Коломойский, поскольку после введения данной методики подконтрольные ему ферросплавные предприятия не могли рассчитывать на установление льготной спеццены на электроэнергию.

8 августа 2019 года НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. В свою очередь Дмитрий Вовк обвинил Коломойского организации коррупционной схемы вокруг государственной генерирующей компании «Центрэнерго». Якобы с июля в госкомпании сменился менеджмент, и фирмы группы «Приват» наладили поставки российского угля по завышенным ценам. Покупая уголь на 40% дороже, чем по «Роттердам+», «Центрэнерго» теперь продает выработанную электроэнергию значительно дешевле себестоимости по прямым договорам на ферросплавные заводы группы «Приват». В результате такой схемы государственная компания несет миллиардные убытки.

Петр Порошенко, Роттердам+
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 22 сентября 2019
Суббота, 21 сентября 2019
Пятница, 20 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016