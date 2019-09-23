Зеленский поручил Кабмину отреагировать на масштабные ДТП с жертвами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование произошедших в последние дни аварий с жертвами, а также указал на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в приоритетные направления деятельности правительства.
«Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы», — говорится в сообщении Офиса президента в Фейсбук в понедельник.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Одесской и Житомирской областях.
Как сообщалось, 21 сентября рейсовый микроавтобус и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области, в результате погибли девять человек, несколько человек получили травмы.
22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик, погибли девять человек, еще 11 получили травмы.
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