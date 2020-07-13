Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за введение максимальной уголовной ответственности, возможно, пожизненного заключения, за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей, сообщается на сайте главы государства.
«Если вождение в пьяном виде повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», — заявил президент во время встречи с Кабинетом министров.
Глава государства также обратился к премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
«В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах. «Бездействие и безответственность — эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме... Вчерашнее ужасное ДТП — это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль», — подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.
Поэтому, по мнению президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное), а в случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.
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