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В Вашингтоне прошедшее лето стало одним из самых жарких за последние годы

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В Вашингтоне прошедшее лето стало одним из самых жарких за последние годы

Прошедшее лето в Вашингтоне стало одним из самых жарких за последние годы — почти 60 дней температура в столице США превышала 32 градуса по Цельсию. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS.

По ее данным, температура в городе в 2019 году 58 раз преодолевала рубеж в 32 градуса Цельсия. К примеру, в округе Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон, в среднем ежегодно насчитывается 36 дней, в течение которых температура превышает эту планку. В 2018 году там было зафиксировано 45 таких дней. Рекорд же был установлен в 1980 году и повторен в 2010 году, когда 67 непоследовательных дней температура составляла 32 градуса и более.

При этом, как отметила телекомпания, температура воздуха в Вашингтоне в нынешнем году не поднималась выше отметки 38 градусов Цельсия. В последний раз столбик термометра в столице превышал эту отметку в 2016 году — с 13 по 15 августа. В конце июня 2012 года воздух в Вашингтоне прогревался до 40 градусов.

Минувший июль стал в Вашингтоне самым жарким с 1955 года — среднемесячная температура составила 28 градусов.

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В начале сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что температура на поверхности океанов и суши на обширных территориях планеты в сентябре-ноябре будет выше обычных значений для этих месяцев. ВМО также предположила, что 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за все время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015 — 2019 годы — стать самым жарким пятилетием за тот же период.

климат, Вашингтон
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