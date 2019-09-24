Украина вошла в ТОП-3 крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

Украина в период с августа 2018 по июль 2019 года вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз, поставив на рынки этих стран продукции на 6,7 миллиарда евро.
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за сентябрь 2019 года, передает УНИАН.
Согласно сообщению, важнейшими странами происхождения агропромышленного импорта в Евросоюз за прошлые 12 месяцев (в миллиардах евро) были США (12,5 миллиарда евро), Бразилия (11,7 миллиарда евро), за ними следуют Украина (6,7 миллиарда евро) и Китай (6 миллиардов евро).
Отмечается, что в годовом выражении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 1,7 миллиарда евро, или на 34%.
Напомним, что Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% — до 6,3 миллиарда долларов.
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