В Интернет выложили видео проезда поезда по Крымскому мосту

Видеозапись проезда по Крымскому мосту дизельного поезда, который был запущен в тестовом режиме 24 сентября, опубликовал один из пользователей YouTube. На кадрах виден движущийся поезд, состоящий из двух вагонов. На записи запечатлен в том числе момент, когда поезд проезжает арку Крымского моста.

Первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста — ООО «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ-Мост» олигарх Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты российских СМИ.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. С октября того же года по мосту стали ездить также грузовые автомобили. Регулярное движение по железнодорожной части Крымского моста россияне планируют запустить 9–10 декабря. Планируется, что поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.

Как заявил во вторник руководитель строительства Александр Островский, рабочим осталось закончить часть работ на железнодорожных путях, а также завершить работы электрокабелями, освещением и окраской.