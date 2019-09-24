Fitch повысило рейтинги нескольким украинским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) семи украинских банков с уровня «B-» до «B», прогнозы по ним положительные.

Согласно сообщению агентства во вторник, в частности, улучшены рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Кредит Агриколь Банка, Прокредит Банка и Правэкс-Банка.

Агентство также подтвердило долгосрочный РДЭ Альфа-Банка (Украина) в иностранной валюте на уровне «В-» со стабильным прогнозом, одновременно понизив его рейтинг по национальной шкале с AA(ukr) до BBB+(ukr).

Помимо того Fitch поставило рейтинги жизнеспособности вышеперечисленных банков на возможный пересмотр в сторону увеличения (RWP).

«RWP отражает ожидания Fitch, согласно которым усиление макроэкономической стабильности в Украине, достаточно хорошие экономические перспективы, а также дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны иметь положительные последствия для кредитоспособности банка как самостоятельной единицы. Взгляд Fitch на операционную среду в Украине также учитывает показатели, свидетельствующие о восстановлении банковского сектора, улучшении общего уровня платежеспособности и снижении рисков рефинансирования», — говорится в сообщении.

Fitch указало, что данное повышение стало возможным благодаря аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины 6 сентября 2019 года с уровня «B-» до «B».