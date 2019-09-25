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Никаких убытков от «Роттердам+» не было, – Трохимец

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Никаких убытков от «Роттердам+» не было, – Трохимец

НАБУ насчитало мифические убытки от «Роттердам+», чтобы их уголовное дело не развалилась уже сейчас. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в интервью журналисту.

«Никаких убытков с юридической точки зрения не было. Потому что ущерб должен быть нанесен кому-то, то есть, должен быть субъект: вы, например, я, или предприятие какое-то. Такого не было. Ущерб в уголовном праве — это деньги, которые были, грубо говоря, отобраны. Логика НАБУ такова, что электрическая энергия могла бы продаваться дешевле, но она продавалась по той цене, по которой продавалась, и поэтому это ущерб. Ущерб на разницу, по которой, по мнению НАБУ, кто-то мог ее продавать дешевле, но продал по другой цене. Но тут возникает вопрос: цена, по которой продана электрическая энергия, она законна или незаконна? Если она незаконна, тогда это ущерб. Если она законна, тогда никакого ущерба нет», — пояснил Трохимец.

Он также добавил, что суд уже дважды признавал формулу законной. Поэтому, по его мнению, сумма убытков от НАБУ — это мифическая цифра. «Ущерб, который насчитало НАБУ — это просто какая-то гипотетическая цифра, притянутая за уши, для того, чтобы хоть как-то оправдать это уголовное дело, чтобы она не развалилась хотя бы на этом этапе», — считает Трохимец.

По мнению эксперта, в деле по «Роттердам+» нет состава преступления и НАБУ должно было давно его прекратить. Он отметил, что формула устанавливала верхний предел цены угля, которую закладывали в стоимость производства электроэнергии, однако за время ее действия ни один из субъектов генерации не приближался к этой границе.

Трохимец также напомнил, что причиной введения формулы был дефицит угля, возникший в стране после оккупации Россией части Донбасса.

«Большинство шахт оказались на неподконтрольной территории, стал вопрос, где брать уголь и каким образом учитывать его стоимость в производстве электрической энергии. И после долгих дискуссий Национальная комиссия регулирования энергетики сказала, что должно быть так: мы берем стоимость угля на европейской бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину, и цена угля должна быть не выше, чем этот уголь ... Но нигде, ни в одном нормативно-правовом документе не было указано, что должно быть обязательно физическая поставка угля из Роттердама», — сказал эксперт.

Напомним, ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы «Роттердам +» был нанесен ущерб в размере 19 млрд.

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Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявила ранее, что формула «Роттердам +» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Ротердам +, Александр Трохимец
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