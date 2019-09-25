Лавров рассказал, о чем говорил с Зеленским в Нью-Йорке

По словам российского министра, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договореностями.
Министр иностранных дел России в среду сообщил журналистам, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе.
«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал».
Ранее стало известно, что Лавров и Зеленский контактировали на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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