Лавров рассказал, о чем говорил с Зеленским в Нью-Йорке

По словам российского министра, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договореностями.

Министр иностранных дел России в среду сообщил журналистам, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал».

Ранее стало известно, что Лавров и Зеленский контактировали на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.