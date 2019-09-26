Глава Facebook признал проблемы с защитой личных данных и фейковыми новостями

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его самая большая в мире соцсеть и ряд других опоздали с введением мер для решения проблемы защиты персональных данных пользователей.
Об этом Цукерберг заявил в своем интервью изданию Nikkei.
«В последние годы Facebook и другие крупные интернет-компании оказались подвержены различным социальным проблемам. С некоторыми из необходимых мер мы опоздали», — сказал глава Facebook, отвечая на вопрос о недавних скандалах, касающихся конфиденциальности информации и вопроса вмешательства в выборы президента США.
По его словам, в Facebook также в процессе борьбы с фейковыми новостями, которые угрожают демократии, изменили отношение и сделали выводы.
«Мы столкнулись с рядом проблем, таких как конфиденциальность, но мы изменились. Если мы сталкиваемся с чем-то, что является чувствительным для общества, нам нужно время, чтобы полностью решить эту проблему. Это совсем другой подход по сравнению с тем, что было пять лет назад», — подчеркнул Цукерберг.
Как известно, в США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора и хранения личных данных пользователей. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он вспыхнул после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.
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