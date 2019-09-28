Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

Об этом сообщили американские СМИ.

Как отмечает The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Как говорится в сообщении издания, отъезд Волкера из Украины состоялся через несколько дней после разговора Трампа и Зеленского, во время которой президент США пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

В пятницу лидеры Палаты представителей объявили, что будут допрашивать Курта Волкера.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена.

По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Сообщение же об отставке Волкера поступило через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать.

«Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале», — сообщили в Конгрессе.

По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.