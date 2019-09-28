Трамп обнародовал политический ролик с Зеленским и Байденом

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом на его Facebook-странице, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.
В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.
«Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им», — говорит голос за кадром.
Напомним, что 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
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